الحويج يبحث مع السفير التركي المبادلات التجارية في السلع الإستراتيجية

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بحث وزير الإقتصاد و التجارة محمد الحويج مع السفير التركي كنان يلمز الأربعاء في اجتماع ضم كبير المستشارين التجاريين بالسفارة التركية السيد يوسف يلدز و مستشار الوزير شذر الصيد , و مدير إدارة الخارجية والتعاون الدولي عز الدين مصدق آلية التعاون التي تيسّر حركة المبادلات التجارية المتمثلة في السلع الإستراتيجية.

وبحسب صفحة وزارة الاقتصاد فقد حدد الاجتماع السلع الأكثر احتياجا لدى المواطن كالدقيق و الزيت. خصوصا في ظل الأحداث الذي يشهدها العالم اليوم و ما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار .

في حين ناقش الحويج بعض الأخبار التي تفيد بأن السلطات التركية قامت بحظر تصدير السلع و من ضمنها زيت الطهي.

وأشار إلى أهمية تدفق هذه السلع خصوصا مع اقتراب شهر رمضان و لضرورة اسثناء ليبيا من هذا الحظر. و معاملتها معاملة خاصة نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.

وأكد أهمية التعاون الإقتصادي المتبادل من خلال مناقشته مذكرة التفاهم بشأن منطقة التجارة الحرة .

في حين نوقش خلال الاجتماع أيضا إتفاق الإزدواج الضريبي وبعض الموضوعات الأخرى التي تهم البلدين في المجال الإقتصادي و التجاري و الإستثماري.

وفي سياق أخر بلغت صادرات تركيا إلى ليبيا خلال أول شهرين من العام الجاري، 456.7 مليون دولار أمريكي.

وأوضح مجلس الأعمال التركي الليبي التابع للجنة العلاقات التجارية الخارجية التركية في بيان. أن قيمة الصادرات إلى ليبيا في فبراير الفائت، بلغت 265.5 مليون دولار.

وأضاف البيان أن ليبيا استوردت من تركيا خلال فبراير الماضي. الألبسة الجاهزة والحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها والأثاث المنزلي والورق ومنتجات الغابات.