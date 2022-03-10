التكبالي لـ”الدبيبة”: لا تثر الفتن واترك الكرسي

أخبارليبيا24

وجه عضو مجلس النواب علي التكبالي اليوم الخميس رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة. يطالبه فيها بتسليم السلطة.

وقال التبكالي في تغريدة على “تويتر” تعليقًا على إعلان بعض الوزراء تسليم السلطة :”لعلك أيقنت الآن يا سيد الدبيبة. أن ما قلناه لك بأنهم سيهجرونك صحيح”.

وتابع عضو مجلس النواب :”الوزراء أولا ثم من طمعت بأنهم سيحمونك. لا تثر الفتن واترك الكرسي فالتمسك به وبال عليك وعلى الليبيين”.

وكان وزيران في حكومة الوحدة الوطنية، أعلنا استعدادهما للتخلي عن مهامهما وتسليم السلطة لنظيريهما في حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا.

وأكد كل من وزير الهجرة اجديد معتوق اجديد، ووزير الخدمة المدنية عبد الفتاح الخوجة، في بيانين مصورين منفصلين. ”احترامهما لقرار مجلس النواب بتشكيل حكومة الاستقرار الوطني ومنحها الثقة“.