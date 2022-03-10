اخليل: تعليمات باشاغا انسحاب كافة الآليات من طرابلس منعًا للفتنة والاقتتال

أخبارليبيا24

كشف القيادي في عملية بركان الغضب العقيد فرج اخليل. اليوم الخميس أن تعليمات رئيس الحكومة فتحي باشاغا حاليا بانسحاب كافة الآليات من العاصمة طرابلس إلى أماكنها.

وأوضح اخليل في منشور على حسابه في “فيسبوك” أن تعليمات باشاغا جاءت منعا للفتنة والاقتتال.

وأكد القيادي أن الانسحاب تم بضمانات القيادات في طرابلس ومصراتة بحل الأمر نهائيا ودخول الرئيس بشكل سلمي بدون قوة مرافقة.

وكان اخليل قال كذلك في وقت سابق عبر حسابه إنهم وصلوا إلى القره بولي ومنها تاجوراء ومن ثم إلى معتيقة لاستقبال الرئيس باشاغا.

وسبق هذا المنشور منشور آخر قال فيه :” ليلة سقوط طرابلس الله أكبر”.

كما قال :” نحن أمام الساعات الأخيرة من حكم العائلة الفاسدة الجاثمة على قلوب الليبيين”.

وكان رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا – الأربعاء – إنه يعتزم التواجد في عاصمة البلاد ومقر حكومته في غضون أيام.

وأضاف باشاغا بحسب – وكالة أسوشييتد برس – أنه يعتقد بإمكانية توحيد الدولة. التي مزقتها الحرب دون مزيد من القتال.

وأكد أن حكومته ستركز على إجراء الانتخابات قريبًا. موضحًا أنها السبيل الوحيد للخروج من الصراع الليبي المستمر منذ عقد من الزمان.