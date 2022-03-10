إنفوغرافيك| أبرز المرحبين بمبادرة المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز

10 مارس، 2022 1:01 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

اقترحت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية.

الترحيب المحلي:

– محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي

– عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي

– خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة

– حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

الترحيب الدولي:

– الدول الخمس الكبرى الولايات المتحدة – بريطانيا – ألمانيا – فرنسا – إيطاليا

– خوسيه ساباديل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا

10 مارس، 2022 1:01 م
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