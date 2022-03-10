إلهام شاهين ترد على انتقادها بعد ظهورها بزي داعش

أخبار ليبيا 24

ردّت الفنانة المصرية إلهام شاهين على الانتقادات التي طالتها بسبب الدور الذي ستقدمه في مسلسل ”بطلوع الروح“. المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، والذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. بعدما ظهرت في صورة من كواليسه وهي ترتدي زيا عسكريا خاصا بتنظيم ”داعش“.

ضد تفكير داعش

وقالت الممثلة المصرية في مداخلة هاتفية ضمن برنامج تلفزيوني، مساء الأربعاء، ”إن كل من هو ضد تفكير تنظيم داعش الإرهابي لن يهاجم دوري في المسلسل؛ لأننا نكشف آراءهم وأفكارهم المغلوطة، ومن هو مع التنظيم سيسعد بذلك، لأنها تؤدي دورها بإتقان، وتنقل أفكارهم وتتقمص الشخصية“.

وأكدت إلهام شاهين، (61) سنة، التي تؤدي دور مهندسة إلكترونيات في تنظيم داعش وزعيمة الجيش النسائي للتنظيم. في المسلسل الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، وسيعرض في النصف الأول من شهر رمضان. ”أنها تقدم رسالة محترمة ومهمة من خلال دورها“، متسائلة ”انتو زعلانين ليه؟“.

مُكلف جدًا

ووصفت شاهين الشخصية التي تقدمها في العمل ”المُكلف جدًا“، بأنها ”كريهة“. قائلة: ”كره بلا حدود.. عمري ما كرهت حد كده. لا يوجد شيء اسمه أن يتعاطف الممثل مع الشخصية التي يقدمها. قدّمت الكثير من أدوار الشر في أعمال فنية ولم أتعاطف مع شخصياتها. أنا أقدمها لأنها أدوار مطلوبة في العمل“.

وأشارت إلى أنها تحب أن تنوّع في الأدوار التي تقدمها على الشاشة، وأن تفاجئ الجمهور ونفسها من خلال تلك الأدوار. وهو ما يتسبب بغيابها عن الشاشة لفترات طويلة، قائلة ”ما فيش حاجة بترضيني.. مش سهل إرضائي. قدمت الكثير من الأدوار ولم يتبق أي دور لأقدمه، لأنها كلها مكررة“.

وقالت الممثلة المصرية، إن العمل الذي سيقدم خلال رمضان المقبل لم يقدم على الشاشة من قبل، والصورة مبهرة والنص مكتوب بشكل رائع.. العمل إنتاج ضخم جدا يتم تصويره ما بين تركيا وسوريا ولبنان، مؤكدة أنها تدافع في هذا الدور عن الإسلام. وتحارب الإرهاب والفكر الظلامي.

ويضم ”بطلوع الروح“ مجموعة كبيرة من الفنانين من مصر ولبنان وسوريا والعراق وفلسطين والأردن والمغرب. وفي مقدمتهم منة شلبي وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأيمن عزب، وعادل كرم، بالإضافة إلى شخصيات من روسيا وأوكرانيا.