انفوجرافيك | إحصائية جرائم القتل في ليبيا خلال هذا شهر فبراير الماضي
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
– طرابلس “9” جرائم بينهم امرأة وطفلين .
– بنغازي “4” جرائم قتل .
– سبها “11” جرائم قتل أغلبها بالرصاص .
– سوكنة “4” منهم طفل .
– الزاوية “5 ” جرائم بينهم شابة وطفل .
– سرت “5” جرائم قتل .
– غريان “3” جرائم .
– ورشفانة مقتل شخص واحد رميًا بالرصاص .
– الجفرة مقتل شخص نتيجة انفجار لغم .
– طبرق “3” جرائم قتل .
– العجيلات “3” منهم امرأة .
– براك الشاطي “2” جرائم قتل .
– مصراتة مقتل “2” .
– تراغن مقتل “2” رميًا بالرصاص .
– الكفرة “3” بينهم طبيب يتبع الخدمات الصحية
المصدر وزارة الداخلية الليبية