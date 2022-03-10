انفوجرافيك | إحصائية جرائم القتل في ليبيا خلال هذا شهر فبراير الماضي

10 مارس، 2022 5:04 م
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إحصائية جرائم القتل في ليبيا
إحصائية جرائم القتل في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

– طرابلس “9” جرائم بينهم امرأة وطفلين .

– بنغازي “4” جرائم قتل .

– سبها “11” جرائم قتل أغلبها بالرصاص .

– سوكنة “4” منهم طفل .

– الزاوية “5 ” جرائم بينهم شابة وطفل  .

– سرت “5” جرائم قتل .

– غريان “3” جرائم .

– ورشفانة مقتل شخص واحد رميًا بالرصاص   .

– الجفرة مقتل شخص نتيجة انفجار لغم .

– طبرق “3” جرائم قتل .

– العجيلات “3” منهم امرأة .

– براك الشاطي “2” جرائم قتل .

– مصراتة مقتل “2” .

– تراغن مقتل “2” رميًا بالرصاص .

– الكفرة “3” بينهم طبيب يتبع الخدمات الصحية

المصدر وزارة الداخلية الليبية

10 مارس، 2022 5:04 م
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