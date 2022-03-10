أسعار النفط تواصل الارتفاع في السوق العالمية

أخبار ليبيا 24

استأنفت أسعار النفط ارتفاعها الكبير، اليوم الخميس، بنسبة تجاوزت خمسة في المئة لبرميل برنت نفط بحر الشمال، فيما تنذر الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ببلوغ الذهب الأسود مستويات قياسية.

وبحسب رويترز ارتفع عند الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش، اليوم الخميس. برميل برنت نفط بحر الشمال الأوروبي المرجعي 5.09 في المئة إلى 116.80 دولارا.

وفي غضون ذلك، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك 3.74 في المئة. إلى 112.67 دولار بعد انخفاض حاد في اليوم السابق.

ويوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار النفط مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن. حظر واردات النفط الخام من روسيا ردا على العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، حظرًا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض “سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأمريكي ضربة أخرى قوية لبوتن”. مضيفًا أن قرار الحظر اتُخذ “بتنسيق وثيق” مع الحلفاء.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، بسبب تأجيلات في العودة المحتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.