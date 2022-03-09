وليامز تطلع المنفي على المبادرة الأممية حول ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي. في طرابلس لإطلاعه على مبادرة الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.

وأكدت وليامز بحسب ما ذكرت بصفحتها الرسمية على “تويتر” على أهمية الحفاظ على الهدوء. واحترام تطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

2/1 التقيتُ اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، في طرابلس وأطلعته على مبادرة الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات، حيث أعرب عن دعم المجلس الرئاسي لهذه المبادرة. pic.twitter.com/yZM9zjsupn — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) March 9, 2022

وأعرب المنفي عن دعم المجلس الرئاسي للمبادرة الأممية، وقد أشادت وليامز بالجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.