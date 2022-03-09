تعرف على سعر أول صور التقطتها ناسا على القمر

أخبار ليبيا 24

تطرح وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أكثر من 70 صورة أصلية. بينها أول صورة ملتقطة على القمر في شهر يوليو من عام 1969.

وأعلنت ناسا أن الصور الـ74 المطروحة في المزاد، الذي يقام اليوم الأربعاء في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، مأخوذة من مهمات «أبولو». بنسخها المتعددة التي نفذتها وكالة الفضاء الأمريكية، في مدار القمر وعلى سطحه خلال ستينيات القرن العشرين وسبعينياته.

فيما نقلت وكالة فرانس برس عن “كاسبر نيلسن”، مسؤول دار برون راسموسن للمزادات أن إحدى صوري المفضلة. من هذه المجموعة هي صورة باز ألدرين التي التقطها نيل أرمسترونغ والتي يمكن فيها رؤية انعكاس أرمسترونغ في الزجاج الأمامي للخوذة.

وأضافت أن أكثر الصور قيمة بحسب التقديرات هي صورة معروفة بـ«شروق الأرض» (Earthrise). التقطها رائد الفضاء وليام أندرس في ديسمبر 1968 خلال مهمة «أبولو 8» من مدار القمر. وتُقدر قيمتها بمبلغ يراوح بين 8800 دولار و13 ألفاً.