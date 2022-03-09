موسكو للغرب: لسنا مسؤولين عن حياة مواطنيكم سندمر المرتزقة

أخبار ليبيا 24

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو ليست مسؤولة عن حياة الأجانب. الذين قرروا المشاركة في الأعمال القتالية في أوكرانيا ضد العسكريين الروس.

وأوضحت زاخاروفا “نريد أن نلفت انتباه شركائنا مرة أخرى إلى أننا لسنا مسؤولين عن أرواح مواطني بلدانكم. الذين قرروا المشاركة في أنشطة مسلحة غير مشروعة على أراضي أوكرانيا. أي نشاط مسلح ضد الجنود الروس سيتم قمعه على الفور، وسيتم تدمير الجماعات المسلحة من المرتزقة والمتطوعين الأجانب”.

في سياق آخر أشارت المتحدثة الروسية إلى أن بلادها امتنعت عن المشاركة في اجتماع محكمة العدل الدولية في لاهاي. الذي دعت إليه أوكرانيا، بسبب السخافة الواضحة لمطالبة كييف، وكذلك لأن موسكو لم تأخذ الوقت الكافي لاتخاذ موقف الرد”.

وقالت “في ضوء العبثية الواضحة للدعوة الأوكرانية، والنقص الواضح في الوقت المخصص لروسيا لتشكيل موقف رد. وأيضًا لأسباب منها الأمن، تقرر الامتناع عن المشاركة في جلسة المحكمة هذه. لافتة إلى أن “السفارة الروسية في هولندا بعثت برسالةٍ توضح موقفها وتطلب رفع القضية من قائمة المحاكم”.