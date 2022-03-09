شحات .. ترحيل “19” متسلل غير شرعي إلى بلدانهم

أخبار ليبيا 24 – خبر

تمكن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع شحات من ترحيل “19” متسلل غير شرعي من المدينة إلى بلدانهم .

ويأتي ذلك من خلال الحملات التي يقوم بها عناصر فرع جهاز مكافحة الهجرة في مدينة شحات. بناء على تعليمات مقدم رمزي رمضان رئيس الفرع .

سلم الفرع عدد (19) شخص من الجنسيات التشادية والسودانية إلى مركز الإيواء بقنفودة لغرض ترحيلهم إلى بلدانهم. وذلك لدخولهم الأراضي الليبية بطرق غير شرعية.

وتم تسليمهم بأوامر أبعاد من النيابة العامة المختصة. ويأتي ذلك العمل من ضمن الأعمال التي يقوم بها الجهاز داخل المدينة للمحافظة على الأمن الصحي والقومي .

يذكر أن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية شحات قاموا في فبراير الماضي بترحيل “49” متسلل غير شرعي من جنسيات متعددة .