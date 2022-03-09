قادة “داعش والقاعدة”.. صفات مشتركة من الفشل؟
أخبار ليبيا24
السمات المشتركة:
اجتمع قادة “داعش والقاعدة” في عدد من الصفات والسمات المشتركة
– الظهور في أراضي محتلة
– السيطرة على منطقة صغيرة بهذه الدول
– يتولى القيادة في سن صغيرة
أبرز قادة داعش والقاعدة:
أسامة بن لادن
– زعيم تنظيم القاعدة
– تولى قيادة التنظيم 23 عاما
– الأرض المحتلة (أفغانستان)
أبوبكر البغدادي
– زعيم تنظيم داعش
– تولى قيادة التنظيم 5 سنوات ونصف
– الأرض المحتلة (العراق)
أبو إبراهيم القرشي
– زعيم تنظيم داعش
– تولى قيادة التنظيم سنتان و4 أشهر
– الأرض المحتلة (سوريا)