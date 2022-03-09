قادة “داعش والقاعدة”.. صفات مشتركة من الفشل؟

9 مارس، 2022 1:11 ص
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أخبار ليبيا24

السمات المشتركة:

اجتمع قادة “داعش والقاعدة” في عدد من الصفات والسمات المشتركة

– الظهور في أراضي محتلة

– السيطرة على منطقة صغيرة بهذه الدول

– يتولى القيادة في سن صغيرة

أبرز قادة داعش والقاعدة:

أسامة بن لادن

– زعيم تنظيم القاعدة

– تولى قيادة التنظيم 23 عاما

– الأرض المحتلة (أفغانستان)

أبوبكر البغدادي

– زعيم تنظيم داعش

– تولى قيادة التنظيم 5 سنوات ونصف

– الأرض المحتلة (العراق)

أبو إبراهيم القرشي

– زعيم تنظيم داعش

– تولى قيادة التنظيم سنتان و4 أشهر

– الأرض المحتلة (سوريا)

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9 مارس، 2022 1:11 ص
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