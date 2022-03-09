بسبب إنتر ميلان .. صلاح يسجل 3 أهداف في مرمى برايتون

أخبار ليبيا 24

أهدر نجم كرة القدم الدولي المصري محمد صلاح فرصتين أمام إنتر ميلان مساء أمس الثلاثاء. في المباراة التي أقيمت في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وانتهت بخسارة الريدز بهدف من دون رد.

وعلق محمد صلاح على هزيمة ليفربول بأنه يعد بتسجيل ثلاثة أهداف المباراة المقبلة. مشيرا إلى أن الخسارة قد تدفع الريدز لبذل مجهود أكبر في المباريات التالية، مضيفًا أنهم ربما بالغوا قليلاً في الثقة.

حيث صريح صلاح لشبكة “ليفربول إيكو” الإنجليزية أن المباراة كانت صعبة. مضيفًا أن الأهم أنهم تأهلوا، وأنه يأمل أن يكونوا أفضل في المباراة المقبلة. مشيرًا إلى أن كرته اصطدمت بالقائم مرتين، لكنه في المباراة المقبلة سيسجل ثلاثة أهداف.

ويخوض ليفربول مباراة نارية أمام برايتون يوم السبت المقبل في الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي. خارج ملعبه في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر أنه رغم خسارة “الريدز” في ملعب “أنفيلد” إلا أنه نجح في حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعدما فاز في الذهاب 2-0. على ملعب سان سيرو معقل نادي إنتر ميلان الإيطالي.