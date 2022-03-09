بوزريبة يطالب أجهزة وزارة الداخلية بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة

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دعا، وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام بوزريبة، مديريات الأمن وكافة الإدارات والأجهزة والقطاعات الأمنية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة، مشددا بضرورة الالتزام بتعليمات والأوامر.

وطالب بوزريبة، في بيان مصور، بعد أداء القسم الدستوري اليوم أمام رئيس مجلس النواب. المستشار عقيلة صالح. في مدينة طبرق، برفع درجة الاستعداد وتأمين مقار ومؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية ومنع أي خروقات أمنية تمس بأمن العاصمة وسلامة المدنيين.

وأكد أن الحكومة ماضية إلى الأمام دون أي تردد، لمباشرة أعمالهم كحكومة ليبية تمثل كل الليبيين من داخل العاصمة طرابلس.

كما قال، “نطمأن الشعب الليبي أن وزارة الداخلية بصدد إنهاء كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لمباشرة الحكومة الليبية. أعمالها من داخل العاصمة طرابلس”.

وأضاف، “أنهم حريصون كل الحرص على سلمية التداول على السلطة. وحرصهم على الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس. ويعولون على الشباب والأهالي والثوار الأبطال. على وأد الفتنة ومنع المهووسين بالسلطة من استخدام الأبرياء والبسطاء وتوريطهم في قتال دموي لا يحمد عقباه”.

بوزريبة: ليبيا أكبر من الأشخاص

كما قال الوزير، “إن ليبيا أكبر من الأشخاص وأنها قيمة وطنيه لا تشترى بالأموال، وثورة فبراير جاءت لإزالة حكم الفرد. ولن نسمح بانحرافها عن أهدافها والقبول بحكم العائلة”.

وأكد بوزريبة، أنه “سيعمل من اليوم الأول على توحيد كل القطاعات والمؤسسات الأمنية. ولتنفيذ خطة لتنظيم المجموعات المسلحة وتأهيلها وتطويرها وضبط مهامها الأمنية حتى تكون في مجموعة إضافة إيجابيه للدولة”.

كما تعهد وزير الداخلية، بأنه “سيركز الجهود على محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لما لهذه الجرائم من تأثير سلبي على الأمن القومي داخليا وإقليما ودوليا”.

ودعا بوزريبة، “رجال الشرطة بتنفيذ مهامهم الموكلة إليهم وأنه كله ثقة في وطنيتهم وشجاعتهم وقدرتهم على تنفيذها، في خدمة الوطن والمواطن”.