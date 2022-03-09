الفيتوري: سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار أصبح وكأنه قضية رأي عام
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قال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري. اليوم الأربعاء. إن سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار أصبح وكأنه قضية رأي عام.
وأضاف الفيتوري. في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”الكل يقول رأيه ويصر عليه، وهناك من لا يفقه في أسباب وأهداف وآثار تغيير سعر الصرف. ويدعو إلى تغييره”.
وتابع :”أصحاب هذا الرأي, بعيدون عن المتخصصين من الأكاديميين الذين يعرفون تداعيات تغيير سعر الصرف على الاقتصاد بشكل عام وليس على اسعار السلع الاستهلاكية فقط”.
وأوضح :”هذا ما أدى إلى تأخرنا عن ركب الدول الأخرى التي كنا في موقع اقتصادى متقدم منها في فترة سابقة وأصبحنا الآن خلفها”.
واستطرد الخبير الاقتصادي :”لأننا لا نجيد توزيع المسؤوليات. والكل يعتقد أنه يفهم في كل شئ”.