العكاري: يحذر من ارتفاع أسعار النفط

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حذر عضو لجنة تعديل الصرف مصباح العكاري. من الارتفاع الكبير جدًا في أسعار النفط العالمي.

وقال العكاري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”نعم ارتفاع أسعار النفط مهم جدا لنا كدولة مصدرة للنفط. ولكن يجب الحذر وعدم البناء على هذه الأسعار المرتفعة جدا”.

وشدد عضو اللجنة في منشوره على ضرورة أن تدار عوائد النفط بكل حكمة وعقلانية.

وأشار إلى أنه في 2008 ارتفعت أسعار النفط إلى مستوى 140 دولار. وكانت بنوك عالمية كبيرة تشير إلى ارتفاع اسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل.

وتابع :”هنا تكونت فوائض مالية ضخمة للدول المصدرة للنفط وتضررت الدول المستهلكة للنفط فخرجت بعض الأصوات تقول إن هذه الفوائض لابد أن تعود لنا”.

وأكد بالقول :”فعلًا ضربت أزمة الرهن العقاري أركان الاقتصاد العالمي وكانت الخسائر بالتريليونات. وجل تلك الفوائض كان يعاد استثمارها في سوق الأسهم والعقار والسندات”.

ولفت إلى أنه في السنة التالية 2009 هبطت أسعار النفط إلى مستويات 30-35 دولار للبرميل.