السايح يبحث مع سفير اليابان آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي

9 مارس، 2022 5:50 م
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السايح والسفير الياباني
السايح والسفير الياباني

أخبارليبيا24

بحث رئيس مجلس المفوضية عماد السايح مع السفير الياباني لدى ليبيا أماديرا ماساكي آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي.

وثمّن ماساكي جهود المفوضية و سعيها الحثيث للوصول لإنجاز إنتخابات حرة و نزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي.

وأكد دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي و تطلعاته لعبور هذه المرحلة و الانتقال نحو مستقبل السلم و الاستقرار.

وتناول اللقاء سبل تدعيم المساعي الوطنية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تعزز الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا. وتقودها إلى إجراء انتخابات شفافة ونزيهة يقبل بنتائجها الجميع.

9 مارس، 2022 5:50 م
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