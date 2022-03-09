الأرصاد الجوية: أجواء باردة نسبياً مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة

أخبار ليبيا 24

تبقى الأجواء باردة نسبياً ومغيمة على أغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الشمال الشرقي وتكون جيدة على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة. من حين لأخر هذا ليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة و متفرقة.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، تقل سرعتها تدريجياً يوم الغد.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (10 – 16) مْ، وتسجل اعتدال من مساء يوم الغد.

بينما الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة. وتكون جيدة خاصة على المنطقة الممتدة من المرج حتى درنة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري).

والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14 – 18) مْ. ولا تتجاوز (11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

أما الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20 – 23) مْ ولا تتجاوز (15) مْ على الحمادة وهون.

أما حالة السماء في الكفرة- السرير- تازربو تكون قليلة السحب تتكاثر أحيانا على السرير وتازربو. والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22 – 25) مْ ، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد.