ابوسبيحة: باشاغا اعترف بتدمير الدولة في 2011 والنواب “أس البلاء”

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قال رئيس المجلس الاعلى لقبائل فزان علي مصباح ابوسبيحة. إن رئيس الحكومة الجديدة فتحى باشاغا. اعترف بمشاركته فى تدمير الدولة سنة 2011 المشؤمة.

وأضاف ابوسبيحة في منشور على حسابه في “فيسبوك”. أن باشاغا أقر بفشلهم فى إعادة بناء الدولة.

واستطرد رئيس مجلس قبائل فزان :”من يدمر ويفشل فى إعادة البناء. عليه أن يتراجع للخلف ويترك المجال لغيره”.

وأضاف أن رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة. فشل فشلا ذريعا في تنفيذ برنامج حكومته.

وأكد أن الدبيبة. ساهم في إفشال برنامج حكومته الأساسي وهو إجراء الانتخابات في 24/12/2021. وأدار الحكومة بشكل انفرادي وليس بشكل جماعي مما أربك البلاد بتصرفه العشوائي.

وذكر أن مجلس النواب الذي أسماه بـ “مجلس الخراب” هو أس البلاء وسبب الإرباك الذي نحن فيه بسبب تمسكهم بالكراسي وتكالبهم على الغنائم.

وختم ابوسبيحة منشوره بالقول :”ليس هناك من حل إلا رفض أي مرحلة انتقالية جديدة. مع تقييد تصرفات الدبيبة العشوائية وإجراء الانتخابات بصورة عاجلة. وإلا على الوطن السلام”.