قافلة مستشفى عيون طرابلس تباشر استقبال المرضى وإجراء الفحوصات في طبي سبها

أخبارليبيا24- خاص

قالت الناطق باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري. إن قافلة طبية ضمن بادرة مستشفى العيون طرابلس لدعم الجنوب شرعت في استقبال عدد كبير من المرضى.لإجراء الفحوصات الطبية.

وأوضحت الماهري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، أن الفريق الطبي باشر أيضاً بإجراء العمليات.

وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تخفف على مرضى المدينة عناء السفر والتنقل، بالإضافة لبعض الالتزامات المالية. إذ يعجز البعض عن إجراءها نتيجة لارتفاع القيم المالية إذا ما وجدت بالمدينة.

وأضافت الناطق باسم المركز أن قسم العيون يستقبل بشكل متكرر مالا يقل عن 50 حالة في اليوم.

وأثنت الماهري على الكادر الطبي لمستشفى العيون طرابلس على كامل الخدمات التي يقومون بتقديمها لسكان الجنوب.