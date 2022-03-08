على غرار ليبيا وأذربيجان..مرتزقة سوريين إلى أوكراينا ضد روسيا

أخبارليبيا24

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان. عن فع قوائم أسماء مئات الأشخاص. من المرتزقة الذين قاتلوا في ليبيا وأذربيجان تحضيرًا لخوض العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف المرصد بحساب مصادر أن أحد المرتزقة وهو من أهالي ريف إدلب الغربي ويدعى (خ.خ) رفع قوائم ضمت عشرات الأسماء. إلى فصيل فرقة الحمزة، الذي قاتل ضمن صفوفه لأكثر من عام ونصف في ليبيا.

وأوضح المرصد السوري. أن مصادره أكدت بأن الفصائل الموالية لتركيا جهزت قوائم بأعداد كبيرة، بأمر من الاستخبارات التركية. في حين أنه لم يغادر أي مقاتل إلى أوكرانيا حتى الآن.

وذكرت المصادر بأن مجموعات المرتزقة سيقاتلون ضمن حرب عصاباتضد روسيا. بمرتبات شهرية تتجاوز الـ2000 دولار أمريكي.

وأكد المرصد. أن المواطنون يتوافدون للتسجيل لدى قادة وسماسرة الفصائل، أملًا منهم بالحصول على الأموال والوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر بولندا.

وكان عدد كبير من المرتزقة السوريين شاركوا في المعارك ضد الجيش الليبي في العاصمة الليبية طرابلس حيث وصلوا إلى ليبيا عن طريق تركيا بالاتفاق مع حكومة الوفاق السابقة.