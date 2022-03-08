وليامز تلتقي بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن الغرب

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قالت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الغرب أطلعوها على الجانب الفني من عملهم في الفترة المقبلة، ولا سيما خططهم المتعلقة بمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين.

وأضافت ستيفاني وليامز، أنها أجرت حوارا مثمرا مع أعضاء اللجنة. ولفتت إلى أنه تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الهدوء والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

أجريت حواراً مثمراً اليوم في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الغرب حيث أطلعوني على الجانب الفني من عملهم في الفترة المقبلة، ولا سيما خططهم المتعلقة بمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين. وأكدنا أهمية الحفاظ على الهدوء والأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد. pic.twitter.com/ki1aribuZc — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) March 8, 2022

اللجنة العسكرية تلتقي مع المنفي

وجاء لقاء وليامز مع اللجنة العسكرية المشتركة عن الغرب عقب لقاء اللجنة، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

كما حضر الاجتماع، عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي بطرابلس، الفريق أول ركن محمد الحداد.

وقال مكتب المنفي، إن تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية.

وأضاف المكتب، كما أن جرى تناول سبل تكاتف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بطرابلس والمنطقة الغربية.

وقال مكتب المنفي، إنه جرى استعراض جهود رئيس المجلس الرئاسي في توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون قوة واحدة تحافظ على أمن واستقرار البلاد ووحدتها.

وذكر المكتب، أن المنفي أشاد بالالتزام الذي أبداه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). كما أكد دعمه لجهود اللجنة في توحيد الجيش، ونزع السلاح خارج سلطة الدولة، وإصلاح القطاع العسكري.