الأمم المتحدة تدعم انتخابات وفق قاعدة دستورية “سليمة” بليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت الأمم المتحدة، إن “إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية سليمة في ليبيا هو السبيل الأمثل للمضي قدما”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك. أمس الإثنين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

تشكيل لجنة مشتركة

وأوضح المتحدث أن مستشارة الأمين العام الخاصة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، التقت في وقت سابق الإثنين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. حيث تمت مناقشة تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء مختارين من مجلسي النواب والدولة للخروج بالقاعدة الدستورية اللازمة. لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث الرسمي ” أكدت ويليامز أن إجراء الانتخابات في الوقت المناسب وفق قاعدة دستورية سليمة هو السبيل الأمثل للمضي قدماً”.

طموحات الشعب

وأضاف “هذا يعكس الطموحات الحقيقية للشعب الليبي، لا سيما 2.8 مليون ليبي قاموا بتسجيل أسمائهم في قوائم التصويت”.

وتابع “جددتُ المستشارة الخاصة الدعوة إلى الحفاظ على الهدوء. كما أكدت كذلك على أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم”.

قاعدة دستورية

وأعلن المجلس الأعلى للدولة، الأحد، أنه يعتزم، في جلسته المقبلة. انتخاب أعضاء لجنة التشاور مع مجلس النواب حول وضع قاعدة دستورية منظِمة للانتخابات القادمة.

وتعيش ليبيا حالة انقسام على خلفية تنصيب البرلمان فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة. بدلا من حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.

ولاحتواء الموقف، اقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة. تجتمع بشكل عاجل لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ورحب كل من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الدبيبة بهذا المقترح الأممي.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية. تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.