الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم المرأة الليبية لتكون طرفا في عملية السلام

أخبار ليبيا 24- متابعات

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بمناسبة يوم المرأة العالمي أنها ستستمر في دعم المرأة الليبية التي تعمل بشكل دؤوب. بهدف ممارسة الليبيات لحقّهن في أن تكون طرفا في عملية السلام في ليبيا والتحول الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي أيضا.

واعتبرت البعثة، في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية الدول الأعضاء في الاتحاد. أن”التعليق الأخير المؤقت لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن الصّادر عن محكمة الاستئناف في طرابلس. بمثابة نكسة للعديد من الليبيين الذين كانوا يدافعون عن مشاركة المرأة في حل النزاع في ليبيا“.

كما أضافت البعثة أن النساء الليبيات لا يطالبن بمقاعدهنّ في الحكومة وصنع القرار العام فحسب. بل هنّ أيضًا مبتكرات ورائدات أعمال يدفعن بالتنمية الاقتصادية في البلاد إلى الأمام .

سنستمر في دعم تلك الأصوات الليبية الصاخبة التي تعمل بشكل دؤوب بهدف ممارسة المرأة الليبية لحقّها في أن تكون طرفا في #عملية السلام في #ليبيا والتحول الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي.

البيان المحلّي #للاتحاد الاوروبي بمناسبة #اليوم العالمي للمرأة 2022 👈https://t.co/jKOJgOgCtG pic.twitter.com/h2BVR2XtCv — EU in Libya (@EUinLibya) March 7, 2022

دور المرأة

ورحبت البعثة بالتزام ليبيا، الذي تم تأكيده في مؤتمر ليبيا في برلين وباريس. بالتّركيز على دور المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة والهادفة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة.

كما نص البيان أيضا على دعم الاتّحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه العديد من المبادرات لحماية النساء والفتيات. وتعزيز فرصهم في التّعليم، وتحقيق مشاركتهن الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع مستويات صنع القرار دون خوف.

تكافؤ الفرص

أنّ تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال والمساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة. هي محور شراكات الاتحاد الأوروبي مع البلدان في جميع أنحاء العالم. وينطبق هذا كذلك على ليبيا. حيث يدعم الاتّحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه العديد من المبادرات لحماية النساء، وتحقيق مشاركتهن الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع مستويات صنع القرار دون خوف.