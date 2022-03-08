حالتي وفاة وثلاث حالات حرجة نتيجة حريق منزل في مسلاتة

8 مارس، 2022 2:00 م
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جهاز الإسعاف والطوارئ
جهاز الإسعاف والطوارئ

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مسؤول مكتب الإعلام بجهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي. تسجيل حالتي وفاة وثلاث حالات حرجة نتيجة حريق منزل في مدينة مسلاتة.

وقال علي لـ”أخبارليبيا24″ إن بلاغًا ورد إلى جهاز الإسعاف والطوارئ مسلاتة. وانتقل الفريق إلى عين المكان بمنطقة القصيعة.

وأوضح مسؤول مكتب الإعلام. أنه تم إسعاف ثلاثة حالات حرجة إلى مستشفى المدينة، ونقل جثمانين اثنين.

ودعا علي المواطنين إلى توخي الحذر من المعدات و الأجهزة الكهربائية ذات الجودة السيئة التي باتت تشكل خطراً على المواطن.

ولفت مسؤول مكتب الإعلام بجهاز الإسعاف إلى الارتفاع الملحوظ لعدد ضحايا الحرائق في الأشهر الماضية.

8 مارس، 2022 2:00 م
4

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