تونس تعلن إنقاذ 70 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحلها

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت وزارة الدّفاع التّونسية، إنقاذ 70 مهاجرًا غير نظامي، عقب غرق مركبين في ساحلي جزيرة قرقنة ومدينة صفاقس .

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدّفاع التّونسية، أمس الإثنين، على موقعها الرّسمي .

وقال البيان إن “الجيش البحري رفقة وحدات بحرية تابعة لحرس البحر خفر السّواحل. قاموا الإثنين وأمس الأول الأحد بإنقاذ 70 مهاجرًا غير نظامي، 24 من جنسيات إفريقية مختلفة. و46 مهاجرا تونسيًا”.

وأضاف البيان “من بين المُنقَذين، نساء وأطفال كانوا على متن مركبين بصدد الغرق في موقعين شمال جزيرة قرقنة ومدينة صفاقس بمحافظة صفاقس- جنوب، تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و38 سنة”.

وتابع “أفاد من تم إنقاذهم بأنهم أبحروا من سواحل سيدي منصور ليل الإثنين، في مركبين قبل أن يتعطلا في عرض البحر”.

وأشار إلى أنه “تم توجيه جميع المهاجرين غير النظاميين نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس. وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم”.

وتشهد السّواحل الجنوبية لتونس عمليات إنقاذ لمهاجرين، إثر تعطل مراكبهم بالبحر المتوسط في الرّحلة بين ليبيا وإيطاليا.

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السّلطات التّونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين. من تونس أو دول إفريقية أخرى .