بلطجية يهددون الأطقم الطبية والمرضى بمركز طبرق الطبي

أخبارليبيا24- خاص

خرج عشرات من الأطباء وأطقم التمريض في وقفة احتجاجية على تردي الوضع الأمني بمركز طبرق الطبي.

وحمل المحتجون اللافتات التي يطالبون فيها عميد البلدية فرج بوالخطابية بالتدخل العاجل لتأمين المركز الطبي.

وأكدت إحدى الممرضات – التي رفضت ذكر اسمها – أن البلطجية يحملون السلاح ويتعاطون المسكرات والمخدرات داخل المركز وهم من المرافقين للمرضى.

وأضافت الممرضة في حديثها لـ”أخبارليبيا24″ أن هؤلاء البلطجية قاموا بالاعتداء على إحدى الطبيبات مع التلفظ بألفاظ نابية.

وأصدر بوالخطابية تعليماته العاجلة بعد اتصاله بآمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة والذي طالب الكتائب العسكرية بتأمين المركز بصفة عاجلة جدا.

وأكد عميد البلدية على ضرورة منع دخول المرافقين مع المرضى وعلى الأطقم الطبية تقديم الخدمات للمرضى.