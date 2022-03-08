باليوم العالمي للمرأة..بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تعلن استمرار دعم المرأة الليبية

أخبارليبيا24

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. استمرارها في دعم تلك الأصوات الليبية الصاخبة التي تعمل بشكل دؤوب بهدف ممارسة المرأة الليبية لحقّها.

وشددت البعثة في بيان لها على استمرارها في دعم المرأة الليبية في أن تكون طرفا في عملية السلام في ليبيا والتحول الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي.

وأضافت أنه لطالما كانت المرأة في ليبيا محدثة فاعلة للتّغيير ومحرّكة لعمليّة السّلام والاستقرار.

وأكدت البعثة أن اليوم ، لا تطالب النّساء اللّيبيات بمقاعدهنّ في الحكومة وصنع القرار العام فحسب ، بل هنّ أيضًا مبتكرات ورائدات أعمال يدفعن بالتنمية الاقتصادية في البلاد إلى الأمام.

ورحبت بالتزام ليبيا ، الذي تم تأكيده في مؤتمري ليبيا في برلين وباريس بالتّركيز على دور المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة والهادفة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة.

وذكرت البعثة أن مشاركة النّساء المتساوية والهادفة في السّلام والأمن. ترتبط بشكل واضح بحمايتهنّ و حاجة أسرهنّ ومجتمعاتهن الى الحماية.

يحتفل العالم في 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، تقديرا للمساهمة الهامّة للنساء والفتيات في مجتمعاتهن.