الكشف عن سر الضمادة التي يرتديها بنزيما منذ 3 سنوات

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يظهر النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وهو يضع ضمادة على يده اليمنى منذ نحو 3 سنوات. من دون الكشف عن سبب ارتدائها.

وقالت صحيفة MARCA الإسبانية. إن النجم الفرنسي يضع الضمادة لأنه يؤجل الخضوع لجراحة نتيجة تعرضه لكسر في الأصبع الصغير ليده اليمنى.

وأضافت أنه يكتفى بوضع إصبعه في ضمادة كحلٍّ مؤقت، حرصًا منه على عدم الغياب عن ريال مدريد. الذي كان يعاني من تراجع النتائج حينها.

متى وضع بنزيما الضمادة

وقد تعرض بنزيمة لكسر في الإصبع الصغير ليده اليمنى، يوم 13 يناير 2019. في أثناء مباراة الملكي أمام ريال بيتيس، في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغاب بنزيما نتيجة هذه الإصابة عن ريال مدريد لمباراة واحدة فقط، وعاد للظهور بعدها وهو يرتدي ضمادة على يده. ما زالت تلازمه حتى يومنا هذا.

وامتد تأجيل قرار الجراحة أكثر بعد عودة بنزيمة لتشكيلة المنتخب الفرنسي. عقب استدعائه يوم 18 مايو 2021، بعد غياب استمر 5 سنوات، على خلفية تورطه في قضية ابتزاز مواطنه ماثيو فالبوينا.

وقد يستمر اعتماد بنزيما، البالغ من العمر 34 عامًا، على الضمادة حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل. وبعد ذلك سيقرر إذا ما كان سيخضع لجراحة من عدمه.