السايح: الموجة الرابعة من الوباء تغادرنا

8 مارس، 2022 1:32 م
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حيدر السايح
حيدر السايح

أخبارليبيا24

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح اليوم الثلاثاء. إن الموجة الرابعة من وباء فيروس كورونا غادرتنا.

وأضاف السايح عبر حسابه على “فيسبوكط :”خريطتنا الوبائية رجع لونها للأزرق وبهذا أكثر من 95% من البلد انحسر فيها الوباء ولله الحمد”.

وتابع مدير المركز :”من راقب شغل المركز الوطني لمكافحة الأمراض. لاحظ كيف تعاملنا مع هذه الموجة وكيف تعاملت اللجنة العلمية داخل المركز مع مستجدات الوباء”.

وقال السايح :”بالأمس كنت في اجتماع موسع مع ديوان المحاسبة الليبي وأحد النقاط كانت مكافئات العاملين في الجائحة”.

وأكد بالقول :”رئيس الديوان وعد بأنه سيساعد على حلحلة المشاكل العالقة في دفع مستحقات العاملين”.

8 مارس، 2022 1:32 م
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