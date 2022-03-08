الدكتور سراج الغمق: مبادرة بنغازي بكرة قدمت دعما نفسيا واجتماعيا كبيرا للشباب

أخبار ليبيا24

يساعد تدريب الشباب وتطوير قدراتهم أمرًا بالغ الأهمية في بناء الدول خاصة تلك التي عانت من ويلات الحروب على مدى سنوات.

وفي الحالة الليبية أصبح من الأهمية النظر إلى الشباب لإشراكهم في بناء الدولة، إذ أنهم العمود الفقري الذي يجب أن يؤسس بشكل سليم لبنائها.

ومن أجل هذه الغاية، لازالت تستمر منذ يوم 22 فبراير 2022 وحتى يوم 31 مارس الجاري. مبادرة “بنغازي بكرة” من خلال دورات تدريبية للشباب.

وبما أن الشباب هم عماد الدول وتقدمها ومستقبلها. وقد تم استهداف 300 شاب من عمر 18 إلى 30 عاما ببرنامج تدريبي متعدد المجالات.

وتأتي مبادرة بنغازي، بالتعاون مع خبراء لديهم الخبرة والكفاءة، بهدف منح فرص تدريبية للشباب بمدينة بنغازي، لتعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم.

ولاقت المبادرة استحسان العديد من شرائح المجتمع في بنغازي، إذ أثنوا على انطلاقتها في مثل هذا التوقيت التي تمر به البلاد بشكل عام وبنغازي بشكل خاص.

مبادرة قيمة

وفي مقابلة، يقول الدكتور سراج الغمق، عن مبادرة بنغازي بكرة “مبادرة جدا قيمة وقد جاءت في وقتها. فالشاب الليبي في حاجة لدعم وقد رأيت أن المبادرة قد قدمت دعما نفسيا واجتماعيا كبيرا للشباب في بنغازي”.

كما يضيف الغمق، “الشاب في بنغازي تعرض لكثير من المشاكل والصراعات التي أثرت سلبا على نفسيته. ووضعه الاقتصادي والاجتماعي، وأتمنى أن تلقى هذه المبادرة اقبالًا أكبر عند الشباب”.

وأكد، الدكتور سراج الغمق، أن مبادرة بنغازي بكرة تحمل إيجابيات كثيرة. ولفت إلى أن من ضمنها “أن الشاب من خلال تحصله على هذه الدورات باستطاعته أن يكون مستقلا ذاتيا”.

ويعتبر تأهيل الشباب وتدريبهم، كما تقول صاحبة المبادرة الدكتورة ريم البركي، حصانة لهم من الأفكار المغذية للتطرف والإرهاب وحماية عقولهم من الانحراف في التفكير. والذي سيكون له أبعاد اجتماعية وسلوكية تنعكس سلبا على حياتهم وعلى مجتمعهم كلل.

واختتمت خلال الأيام الماضية عدة دورات ضمن المبادرة. ومن بينها دورة في مجال “المونتاج” المرئي ودورة أخرى في مجال “الفوتوشوب”، فيما لازالت العديد من الدورات متواصلة.