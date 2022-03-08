بسبب تدهور الأوضاع .. إجلاء كافة العائلات الليبية بمدينة تسومي الأوكرانية

8 مارس، 2022 11:28 ص
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السفير الليبي في أوكرانيا
السفير الليبي في أوكرانيا

أكد السفير الليبي في أوكرانيا عادل عيسى خروج كافة العائلات الليبية والطلبة العالقين من مدينة تسومي. الواقعة تحت القصف وهم في طريقهم إلى مكان آمن.

ودعا عيسى المواطنين المتبقين في أوكرانيا إلى التجمع في مدينة لفيف استعدادا للتوجه إلى المعبر الحدودي مع بولندا. قائلا إن هذه الخطوة جاءت نتيجة للازدحام الشديد بالمعبر الحدودي لسلوفاكيا وحرصا على سلامة العائلات هناك.

وأكد السفير الليبي استمرار العمل في السفارة الليبية بمدينة لفيف الحدودية مؤقتا. لتسهيل كافة الإجراءات لأبناء الجالية الليبية العالقين في أوكرانيا بسبب الحرب.

وكان سفير ليبيا في أوكرانيا، أعلن الأربعاء الماضي، أن البعثة الليبية في كييف ستغادر مقر السفارة في أقرب فرصة ممكنة. نتيجة ازدياد حدة تدهور الأوضاع جراء الضربات الروسية.

وقال في تدوينة على حسابه في فيسبوك، “إن رئيس البعثة والموظف الدبلوماسي. المتواجدين حاليا مع الفريق المشكل من أبناء الجالية سيغادرون مقر السفارة في أقرب فرصة ممكنة”.

وأرجع السفير ذلك إلى تدهور الأوضاع الأمنية بشكل متسارع. لافتًا بأن البعثة الليبية من البعثات الدبلوماسية القليلة جدًا الموجودة حتى اليوم بالعاصمة الأوكرانية كييف.

كما وجه عيسى، نداء إلى ما تبقى من الجالية الليبية في العاصمة كييف وضواحيها. بسرعة التوجه إلى مقر السفارة، استعدادا للمغادرة إلى أرض الوطن، عبر المنفذ الحدودي لجمهورية سلوفاكيا.

وكانت أول دفعة من الليبيين تضم 165 شخصا عالقًا بأوكرانيا قد وصلت إلى طرابلس قبل أيام قادمة من سلوفاكيا. فيما أعلنت وزارة الخارجية أنه سيتم إجلاء باقي الجالية على دفعات تباعا، وبشكل متسلسل خلال الأيام القادمة.

8 مارس، 2022 11:28 ص
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