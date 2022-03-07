وليامز تطالب برفع إغلاق النفط واستئناف الرحلات المدنية

أخبار ليبيا 24

طالبت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأثنين، برفع إغلاق النفط، واستئناف جميع الرحلات المدنية.

وجاء ذلك في تغريدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

يأتي ذلك عقب تعرض صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل للإغلاق، وفق إعلان المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة إن “الإغلاق تتسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي”. فيما اتهم رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، في بيان، “عصابات مشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج بإغلاق صمامات ضخ الخام”.

كما عبرت وليامز عن القلق من إغلاق حقول النفط ، لافتة إلى أن تعطيل إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل.

وتابعت وليامز إن “وقف إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدر دخلهم الرئيسي.. يجب رفع الحصار النفطي”.

وكانت قد توفقت الرحلات الداخلية بمطار معيتيقة منذ الخميس الماضي.

كما أعربت وليامز عن قلقها من تعليق بعض الرحلات المدنية. قائلة: إن “حرية التنقل عبر أرجاء البلاد حق أساسي، وينبغي استئناف جميع الرحلات المدنية”.