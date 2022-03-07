ناقلة مليونية من الحريقة في طبرق مناصفة بين فرنسا وإيطاليا

7 مارس، 2022 2:14 م
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الناقلة النفطية (كريتي كينج)
الناقلة النفطية (كريتي كينج)

أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الإثنين. أن الناقلة النفطية (كريتي كينج) رست صباح اليوم على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″. أن الناقلة ستشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى فرنسا وإيطاليا مناصفة بينهما.

وأوضح المصدر. أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 220 ألف برميل من النفط الخام.

وأشار المصدر.  إلى أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق. لم يكن من ضمن الموانئ التي أغلقت الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأفاد المصدر. أن عمليات الشحن والتصدير. تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.  وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط

7 مارس، 2022 2:14 م
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