ليبيا تسجل 495 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

سجلت ليبيا 495 إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الأحد، و129 حالة حرجة. وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبحسب بيان المركز، اليوم الاثنين، تماثل للشفاء 2192 مصابًا، وتُوفي تسعة آخرون. في حين بلغت نسبة الحالات الموجبة 16.2%.. من إجمالي 3041 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 2546 منها.

وقال المركز أن حالات الوفاة توزعت، بواقع ست حالات بالمنطقة الغربية، وثلاث حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء.. إلى 498 ألفًا و453 حالة، منها 15 ألفًا و426 حالة نشطة، بينما تعافى 476 ألفًا و719 حالة و6308 حالات وفاة بالمرض في البلاد.