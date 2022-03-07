لدينا شهود وأدلة..ابن عم “الطيب الشريري” يتهم صفحات ممولة بفبركة حادثة “القتل”

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اتهم علي الشريري. ابن عم المدون الطيب الشريري الذي قتل على يد عناصر القوة المشتركة في مصراتة. صفحات ممولة تسعى لفبركة حادثة القتل.

وتساءل الشريري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”أین أوامر القبض التي تحدثت عنها هذه الصفحات. ولماذا لم تقم بنشرها”.

وتابع :”ببساطة لا يوجد إلا أمر قبض واحد. وهو أمر استدعاء وتحقيق للطيب نتيجة نشره على الفيسبوك انتقاد لاذع للقوة المشتركة. وهم لا يستطيعوا إخراجه لأن هذا يعتبر إدانه لهم أکثر من دليل يستخدمونه”.

وأضاف علي :”الطيب خرج مع ساعات الظهر من العمل إلى المصرف. لسحب مرتبه وبعد ذلك قامت القوة المشتركة بمطاردته لمسافة نصف كيلو تقريبا. وكل المنطقة يوجد بها كاميرات”.

وأكد الشريري بالقول :”لدينا محتوی التسجيل. وكلها تثبت أن الطيب لم يطلق طلقة واحدة عليهم وليس لديه سلاح”.

وذكر ابن العم :”القوة المشتركة قامت بنقل الطيب لمستشفى الجزيرة الخاص. وليس إلى مستشفى الطواريء وذلك للتستر على جريمة القتل. حيث لا يوجد هناك مديرية أمن تحقق في أمره”.

وختم الشريري منشوره :”لدينا الكثير من الردود. ونعلم جيدا أنه لولا مقطع الفيديو لتم تلفیق مليون تهمة للمرحوم. الحمد لله لدينا شهود ولدينا مقاطع فيديو تبين كذب يقال في حقه”.

وتداول مستخدمي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. مقطعًا مرئيًا لعملية استهداف الشاب الناشط الطيب الشريري بالرصاص. من قبل القوة المشتركة الممولة من الدبيبة. حيث سقط أرضًا في أحد شوارع المدينة.