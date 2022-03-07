عقيلة صالح لـ وليامز: لن نقبل التدخل في قرارات مجلس النواب

7 مارس، 2022 4:12 م
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صالح ووليامز
صالح ووليامز

أخبارليبيا24

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين. عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب وبأن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت.

 وشدد صالح خلال لقائه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. بمكتبه في القبة. على قانونية الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب.

وأوضح رئيس المجلس. أن إجراءات التعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق وتشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية. قانونية.

وذكر صالح. أن هذه الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة. من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة.

واستعرض رئيس مجلس النواب. عبر التسجيل المرئي صحة تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة الجديدة.

7 مارس، 2022 4:12 م
14

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