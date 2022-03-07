شركة الكهرباء تعلن سرقة أسلاك كهربائية في ثلاث مناطق غربي البلاد

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة 4350 مترًا من الأسلاك الكهربائية في ثلاث مناطق مختلفة غرب البلاد من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

وفي بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، الأحد. أكدت الشركة سرقة 750 مترًا من أسلاك الضغط العالي من خط بوجناح بدائرة توزيع الحي الصناعي.

وأشارت الشركة إلى سرقة 2700 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط أشميخ بدائرة توزيع سوف الجين. وسرقة 750 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط رقم (13) من فرعية 27 بدائرة توزيع النجيلة. وسرقة 150 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط الظسير بدائرة توزيع شرق زليتن.

وجددت الشركة مناشدتها لكافة الجهات الأمنية والمواطنين بضرورة التكاثف وبذل المزيد من الجهد للقضاء على هذه الظاهرة. التي انتشرت أخيرًا في ليبيا بشكل شبه يومي. ما أرهق الشركة وتسببت في قطع التيار الكهربائي على العديد من الأحياء والمناطق السكنية.