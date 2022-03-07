رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الإيطالي يبحث مع السفير الليبي المستجدات السياسية

7 مارس، 2022 11:19 م
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أخبارليبيا24_متابعات

أستقبل رئيس لجنه الشوون الخارجية بالبرلمان الايطالي بييرو فوسينو اليوم الأثنين السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني بمقر مجلس النواب بالعاصمة الايطالية روما.

وبحسب صفحة السفارة على الفيسبوك فقد تناول اللقاء اخر المستجدات السياسية في ليبيا.

في حين اكد فوسينوم للترهوني أن ايطاليا تعتبر احد مجموعه برلين ستعمل مع بعثة الامم المتحده في ليبيا لدعم مطلب الشعب الليبي في ارساء قاعده دستوريه تحقق الاستحقاق الانتخابي. في اقرب وقت وتكون داعمه لاستقرار ليبيا.

وفي سياق ليس ببعيد أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب وبأن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت.

في حين شدد صالح خلال لقائه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. بمكتبه في القبة على قانونية الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب.

وأوضح رئيس المجلس أن إجراءات التعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق وتشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية. قانونية.

وذكر صالح أن هذه الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة.

واستعرض رئيس مجلس النواب عبر التسجيل المرئي صحة تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وفي سياق أخر طالبت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأثنين، برفع إغلاق النفط، واستئناف جميع الرحلات المدنية.

في حين جاء ذلك في تغريدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

يأتي ذلك عقب تعرض صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل للإغلاق، وفق إعلان المؤسسة الوطنية للنفط.

7 مارس، 2022 11:19 م
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