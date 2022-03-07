بسلاح القوة المشتركة..اخليل يوضح حيثيات مقتل المدون “الطيب الشريري” في مصراتة

أخبارليبيا24

كشف القيادي في عملية بركان الغضب العقيد فرج اخليل. تفاصيل مقتل المدون والناشط. الطيب الشريري في مصراتة برصاص القوة المشتركة.

وقال اخليل في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”الطيب الشريري. من مدينة مصراتة. مواليد التسعينات العمر 22 عام. من سكان زاوية المحجوب. مدون وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف :”المدة الماضية كان مسجونًا لدى القوة المشتركة بمصراتة. لمدة 25 يومًا بدون وجه حق سوى أنه انتقد عملهم المنحاز للرئيس المخلوع عبدالحميد الدبيبة”.

وأكد القيادي أن المغدور انتقد الدبيبة منح القوة مبلغ 100 مليون دينار ليبي. مقابل الذهاب والوقوف معه في طرابلس ومصراتة.

وقال اخليل :”مبلغ 100 مليون. وميزانية المجلس البلدي مصراتة. لا تتعدى 3 مليون وجميع الخدمات معطلة والبلدية تغرق في شبر مياه”.

ويواصل سرد الأحداث :”عموما عند خروجه من السجن. قام بسرد طريقة سجنه وتعذيبه داخل مقر المشتركة مما استدعى محاولة القبض عليه مجددا. والتي انتهت بإطلاق الرصاص عليه بمقتل وأفضى إلى الله خالقه”.

وذكر القيادي :”بالنسبة لمن قال إن هناك أمر قبض وماشابه. إن سلمنا بذلك لا يحق لهم بالقانون إطلاق الرصاص على شخص أعزل بدون سلاح وبدون مقاومة. وغير متهم بارتكاب جناية”.

وأضاف اخليل :”رغم قناعاتنا أن النيابة تعمل تحت المليشيات وتعليملتهم. شأنها شأن مليشيات طرابلس وإصدار أوامر القبض بتاريخ رجعي. عند الله تجتمع الخصوم”.

وتداول مستخدمي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. مقطعًا مرئيًا لعملية استهداف الشاب الناشط الطيب الشريري بالرصاص. من قبل القوة المشتركة الممولة من الدبيبة. حيث سقط أرضًا في أحد شوارع المدينة.