الوطنية للنفط: صمامات الرياينة مازالت مقفلة

أخبارليبيا24

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين. أن صمامات الرياينة مازالت مقفلة إلى حد اللحظة.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك”. أن إنتاج حقلي الشرارة والفيل مازلا متوقفين إلى الآن.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط. إلى أن هناك جهودة كبيرة مبذولة من قبل من وصفتهم بـ”الخيرين” لفتح الصمامات ومعاودة الانتاج في اقرب وقت ممكن.

وطالبت المؤسسة بالجميع إلى ضرورة تلقي الأخبار من المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة وليس من الجهات غير ذات العلاقة.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين. بصفته وزيرا للدفاع تعليماته لفتح صمامات خط نقل حقلي الشرارة والفيل.

وطالب الدبيبة آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة لفتح الصمامات.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أمس الأحد، تعليق إنتاج النفط من حقلين رئيسيين في موقعي الشرارة والفيل. ما تسبب في إلحاق خسائر فادحة.