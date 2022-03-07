السايح يلتقي ساباديل لبحث مستجدات العملية الإنتخابية

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إستقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الإثنين سفير الإتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل والوفد المرافق له, وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وبحسب موقع المفوضية على الإنترنت بحث اللقاء أخر مستجدات العملية الانتخابية. و سبل تدعيم المسارات المقترحة وفقاً للتطورات السياسية المستجدة محلياً ودولياً.

من جانبه أكد ساباديل على أن الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا مستمر وصولاً لتحقيق تطلعات الليبيين. نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة.

وفي سياق ليس ببعيد قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض في تصريحات صحافية اليوم الأثنين إنه تم تأسيس كتلة معارضة أسميناها “برلمانيون ضد التمديد” هدفها دعم المسار الانتخابي والمحافظة على وحدة ليبيا.

واوضح الرعيض أنهم يريدون من خلال الكتلة إجراء الانتخابات في أقرب وقت لإخراج البلاد من المراحل الانتقالية. وإنهاء استمرار مجلس النواب لأكثر من 8 سنوات بالرئيس نفسه الذي يتولى إدارته بطريقة خاطئة.

في حين تابع عضو مجلس النواب ” أتوقع أن تصل هذه الكتلة لقرابة 100 نائب وأن تخبط رئاسة المجلس وإصرارها على تسيير الأمور دون مراعاة للائحة الداخلية للمجلس. وعقدها جلسات دون جدول أعمال. يهدف إلى تحقيق مصلحة عقيلة صالح الشخصية ومجموعته. وأيضا مصلحة “القيادة العامة”

في حين أكد عضو المجلس أنه بإصرار عموم الشعب والقوة على الأرض وبمساعدة الجهات الدولية سيجري إفشال مشروع عقيلة صالح. واستمرار حكومة الوحدة الوطنية إلى أن تسلم لسلطة منتخبة.