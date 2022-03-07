بصورة عاجلة..الدبيبة يوجه بفتح صمامات خط نقل حقلي الشرارة والفيل

7 مارس، 2022 2:57 م
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عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة

أخبارليبيا24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين. بصفته وزيرا للدفاع تعليماته لفتح صمامات خط نقل حقلي الشرارة والفيل.

ووجه الدبيبة تعليماته لآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة لفتح الصمامات.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أمس الأحد، تعليق إنتاج النفط من حقلين رئيسيين في موقعي الشرارة والفيل. ما تسبب في إلحاق خسائر فادحة.

وقالت المؤسسة في بيان. إن “إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة والفيل. تسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي (حوالي 32 مليون يورو).

هذا الإغلاق أجبر المؤسسة على “إعلان حالة القوة القاهرة”، وهو إجراء يسمح بعدم تحميل الشركة مسؤولية عدم التزامها بتنفيذ عقود التسليم.

7 مارس، 2022 2:57 م
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