مجتمع | أزمة الكهرباء مستمرة .. ومسؤولي الشركة في سبات

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

يعاني الليبيون من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في البلاد تجاوزت أحيانًا 8 ساعة يوميًا مع ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة.

وهذا الأمر دفع عددًا كبيرًا من المواطنين للاستعانة بالمولدات الكهربائية رغم تكلفتها العالية. في ظل تردي الواقع الخدمي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

سرقة النحاس

وفي غضون ذلك، يتكبد الليبيون خسائر يومية فادحة مع عدم قدرة كثيرين منهم على ابتياع مولد كهربائي ينعش أعمالهم. إذ يصبح الوضع أكثر مأساوية مع اشتداد موجة الحر صيفًا، فيما يلقون باللائمة على حكومة لم تفِ بالتزاماتها.

ويعد تدمير بنى الكهرباء التحتية خلال الحرب، وخروج شركات الطاقة المستثمرة في البلاد. توازيًا مع ازدهار أسعار النحاس المسروقة، من العوامل التي تسببت في أزمة الكهرباء وانتشار المولدات على أرصفة المدينة.

آراء المتابعين

ومن جهته، قال “صاحب الظل الطويل” خاشين في الساعة السابعة ومازال اشبح وين يهيج طالع حسب علمي. قالو ماشي يجري ع أوراق القروض سكنية .

وذكر “محمود الجعفري” كم إجراء قانوني وإداري تم البث من خلاله في الإجراءات والميزانيات التي وضعت لصالح وتطوير شبكة الكهرباء من خلال المتابعة والنيابة الإدارية والجنائية (..) وسبل الإمداد المالي وماهي الإصلاحات والمراحل التي تمت في المقابل ومن هم المسؤولين كل تلك الفترة أسئلة وتتابع بدون أجوبة ويبقى الوضع على ماهو عليه مجموعة المنتفعين .

ووصف “أحمد محمد الشريف اعنان” وعود الدبيبة الماغولي – حسب وصفه – بالكذبة، وأن أزمة الكهرباء تنتهي في شهر 11. تم زيادة طرح الأحمال 5 ساعات إضافية عن 3ساعات السابقه.

وأوضح “سالم العبيدي” غالباً من 6 لا 7 ساعات وهو مفروض أكثر من 6 ساعات يكون عطل مش طرح أحمال. بس مع تفهم شيء معاهم جماعة الكهرباء كل واحد ينزل التاكو بجوه، حسب قوله .