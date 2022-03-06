وزارة الخارجية تطلق تنويه للطلبة العائدون من أوكرانيا

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أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الأحد على صفحتها الرسمية بالفيسبوك تنويها للطلبة الليبين الذين قاموا بمغادرة جمهورية أوكرانيا نتيجة العمليات العسكرية وعادوا إلى أرض الوطن سالمين.

واوضحت الوزارة أن التنويه موجهة للطلبة الذين لم يستطيعوا إحضار الشـهادات العلـمية معهم نتيجة الأوضاع الأمنية المتسارعة هناك.

وطلبت الوزارة من الطلبة تسجيل أسمائهم لدى إدارة الشؤون القنصلية في ديوان الوزارة. حتى تتمكن من التواصل مع السلطات الأوكرانية، وبذل كافة الجهود اللازمة للحصول على شهادتهم وتسليمها لهم متى توفر ذلك.

وفي سياق ليس ببعيد التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أمس الجمعة والوفد المرافق لها من أعضاء “لجنة تأمين عودة الجالية الليبية في أوكرانيا وكيل وزارة التعليم العالي صالح الغول و القنصل العام في تركيا صلاح الكاسح، بوكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية بجمهورية ‫رومانيا‬ كورنيل فيروتزا في مقر الوزارة بالعاصمة بوخارست.

وأعربت المنقوش عن خالص شكرها وامتنانها لما قدمته جمهورية رومانيا من مساعدات لوجستية وإنسانية. وتقديم الدعم لتسهيل إجلاء الرعايا الليبيين والتعاون مع سفارة دولة ليبيا بجمهورية رومانيا. وإقامة غرفة عمليات لتسهيل العمل بينهم دون أي تفرقة بين الجنسيات الآخري. حيث أكد من جانبه وكيل الخارجية الروماني أنهم لم يقوموا بأي طلب لمستندات من الجالية الليبية ومنحوهم فيزا مجانية. عند دخولهم للأراضي الرومانية.

في حين ناقشت مع وكيل الخارجية الروماني العلاقات الثنائية بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين. والأزمة الأوكرانية وكيفية دعم الشعب والحكومة الأوكرانية سياسياً وانسانياً.

كما تطرق اللقاء،لبحث العلاقات الليبية الرومانية التاريخية وسبل تعزيزها،حيث أشاد الوكيل بدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية. للوصول للاستحقاق الانتخابي والاستقرار في ليبيا وتحقيق مطلب الانتخابات لأكثر من 2 مليون ليبي ناخب.