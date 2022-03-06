ميتا تحجب الإعلانات القادمة من روسيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة ميتا الأمريكية المالكة لـ “فيس بوك”، عن استعدادها لحظر الإعلانات الواردة من روسيا على فيس بوك.

وأكدت الشركة الأمريكية في بيانٍ رسمي إيقاف نظام الإعلان في روسيا بشكلٍ كامل.. مؤكدة أنّ الأمر سيمنع المعلنين الروس من وضع إعلاناتهم في روسيا وكافة أنحاء العالم.

من جانبها أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت الروسية روسكوماندزور في 4 مارس، حجب شبكة فيس بوك داخل روسيا بشكلٍ كامل.

وبررت قرارها بتقييد فيس بوك ظهور بعض وسائل الإعلام الروسية، والتمييز العنصري ضد وسائل الإعلام الروسية.

يُذكر أنّ ميتا أكدت سعيها لاستمرار تقديم خدماتها في روسيا بقدر المستطاع، رغم الحظر المفروض عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.