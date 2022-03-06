مريم خالد: مبادرة بنغازي بكرة طورت من أسلوب حياتي وأتمنى أن تتكرر

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مريم خالد فتاة شابة من بنغازي فقدت والدها بمرحلة الطفولة وأصبحت الآن طالبة بالسنة الجامعية الأولى.

لم تدخر الفتاة يوما، بتحفيز من أسرتها، جهدا في التعلم والتطوير من نفسها، على الرغم من ظروف الحياة القاسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

وما أن سمعت مريم بمبادرة “بنغازي بكرة” بادرت على الفور للالتحاق بإحدى دوراتها.

في يوم من أيام الدورة، التقينا مريم داخل مقر مؤسسة براح للثقافة والفنون، حيث تقام دورات مبادرة “بنغازي بكرة” بالتعاون مع المؤسسة. تقول الشابة، “دخلت هنا في دورة فوتوشوب ضمن المبادرة. كانت لدي فكرة عن مشروع الدكتورة ريم وكنت من أول المسجلين”.

وتواصل مريم، ذات الثمانية عشر عاما، “لم أكن أتوقع أن يكون اسمي من بين المقبولين في السحب، وفرحة بشكل كبير حينما ظهر اسمي كثاني المقبولين بالدورة”.

وتضيف، “بدأت في الدورة وكل يوم أتعلم شيئًا جديدًا، لم أكن اعتقد أني سأستطيع تنفيذه”.

“بنغازي بكرة غيرت أسلوب حياة ناس واجد”

وتابعت مريم، “يا ريت من لديه القدرة بمثل مبادرة بنغازي بكرة أن يقوم بها”. وتعلل، “لأن مثل هذه المبادرة ستغير أسلوب حياة ناس واجد، من بينهم أنا.. أنا على طول سأعمل على تطوير نفسي أكثر لكي أقدم فائدة للمجتمع”.

وفي أحد المباني المطلّة على ميدان الشجرة بوسط بنغازي. حيث المباني المُدمرة من أثر الحرب على الإرهاب قبل سنوات، انطلقت، دورات مبادرة “بنغازي بكرة” المجانية.

انطلاق المبادرة

وكان انطلاق أولى دورات المبادرة الـ 13 يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، حيث اختتمت عدد منها، فيما لازالت هناك دورات أخرى مستمرة.

ولاقت مبادرة بنغازي بكرة، التي استهدفت 300 شاب وشابة من بنغازي، اقبالًا لافتًا في دورتها الأولى من قبل المئات من الشباب. الذين وجدوا الفرصة في تلقي دورات مجانية تسقل مهاراتهم وتزيد من قدراتهم في المجالات العلمية والفنية التي يحبونها.

وتختم مريم، “متخيل إن 300 شخص بنفس هذه الطاقة ونفس الحياة كيف حيغيروا في المجتمع، بمجرد إنهم تلقوا دورات في عدة تخصصات. بالفعل لقد استفدنا بما يُمكن أن نُفيد به أنفسنا والآخرين كذلك”.