محاكمة “نائب الجن والعفاريت” في القاهرة

أخبار ليبيا 24

تتابع محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، الاستماع لمرافعات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين. الشهير بنائب الجن والعفاريت و21 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الآثار الكبرى”.

يشار أن النيابة العامة، وجهت لرجل الأعمال حسن راتب تهمة تمويل النائب علاء حسانين بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها. كما وجهت لحسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج .

النيابة كانت قررت في وقت سابق حبس راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله. ووجهت له تهمة تمويل حسانين المعروف بـ”نائب الجن” بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

يذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية، كانت قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه. بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب علاء حسانين، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.