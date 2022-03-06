مجتمع| الاستغفار.. للتغلب على الشعور بالاكتئاب

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

يعاني الملايين حول العالم من أعراض الاكتئاب؛ نظراً لضغوط الحياة اليومية وصعوبة التعايش مع إيقاع الحياة السريع ومتغيرات العصر الحالي؛ ومع صعوبة تقبل البعض للعلاج النفسي وأهمية الذهاب إلى الطبيب لعلاج الاكتئاب، يتفاقم هذا المرض وتزداد أعراضه لدى الكثيرين لدرجة قد تصل بالبعض منهم إلى الانتحار.

كبح المشاعر

ويري البعض أنه من المهم أن تأخذي صحتك العقلية على محمل الجد، وتقبلي أن ما أنت عليه الآن ليس هو المكان الذي ستكونين فيه دائماً.. مفتاح العلاج الذاتي للاكتئاب هو أن تكوني منفتحة وأكثر قبولاً ومحبة لنفسك ولما تمرّين به.

وقد يبدو كبح مشاعرك وعواطفك طريقة استراتيجية للتعامل مع الأعراض السلبية للاكتئاب.. لكن هذه التقنية غير صحية في النهاية، فإذا كنت تمر بيوم سيء، فاسمح لنفسك بأن تشعر بالعواطف الناتجة عن هذا اليوم.

الاستغفار

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كيف يتعامل من يتعرض للاكتئاب مع الوضع.. فكان السؤال: “شن الحاجة اللي تلجأ لها لما تشعر بالاكتئاب؟”.

ردود المشاركين كانت أغلبها تؤكد اللجوء إلى الاستغفار أو الاستماع للقرآن الكريم للخروج من حالة الاكتئاب.

تقول المشاركة، أم رواسي، أنه في حال أحست بالاكتئاب تلجأ إلى الاستغفار للخروج من حالتها تلك.

أما المشاركة، إلهام مفتاح علي، تقول أنها تلجأ إلى سماع القرآن، لما لها من تأثير على نفسية المكتئب؟

الخلود للنوم

وفي رأي ليس ببعيد يقول المشارك، سالم العبيدي، أنه يلجأ إلى الاستغفار حتى يخلد للنوم.

أما المشاركة، Ramda Taebتقول أنها تلجأ إلى الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، للخروج من حالة الاكتئاب.

الخروج مع الأصدقاء

وتقول المشاركة، زمرد الياقوت، أنها تلجأ إلى الصلاة وقراءة القرآن الكريم للخروج من تلك الحالة.

وفي رأي غير بعيد عن الآراء التي سبقتها يقول المشارك، Hisham Bandardf: “من أكثر الأشياء التي ألجأ لها.. هي الاستغفار وذكر الله أو قراءة القرآن أو السماع له عبر الهاتف أو وضع التلفاز على إحدى قنوات القرآن”.

وذات المشارك أكد أنه في أحوال كثيرة يخرج مع أصدقائه للخروج من وضع الاكتئاب.. مع دعاء الله تعالى بالفرج القريب.