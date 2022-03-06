طبرق تشهد محضر الصلح عن “قاتل” ابن الشيخ  فضل الله رافع المنفي

6 مارس، 2022 8:54 م
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طبرق تشهد محضر الصلح
طبرق تشهد محضر الصلح

أخبار ليبيا 24 – خاص

تم في مدينة طبرق يوم أمس السبت العفو رسميًا عن الجاني في مقتل ابن الشيخ  فضل الله رافع المنفي في القصة. التي تصدرت صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وبحسب محضر الصلح تم التنازل على القضية والعفو عن الجاني. على تحدد إقامته بمدينة أجدابيا إقامة دائمة وعدم مغادرتها إلى بنغازي أو طبرق.

وتم الاتفاق كذلك خلال الصلح بحضور عدد من ضباط القيادة العامة وعدد من مشائخ برقة. ووفد رفيع المستوى من محافظة مطروح المصرية وجمع غفير من كل القبائل أن يسمح لأسرة الجاني بزيارته دون قيد أو شرط.

يشار إلى أن قضية قتل ابن الشيخ فضل الله المنفى كانت منذ ثلاثة سنوات. وهم من أبناء أسرة واحدة ومن أبناء العمومة.

وعفا المنفي عن قاتل ابنه بعد أن حكمت عليه المحكمة بالإعدام بالرصاص. وتفاجأ بدخول أم القاتل وزوجته وابنائه طالبين العفو على الجاني حتى يسقط عنه حكم الإعدام.

وقال الشيخ  للنساء من زوجة ووالدة الجاني كلمته الشهيرة (وصلتن الحمى والسو عنكن زال).

6 مارس، 2022 8:54 م
27

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